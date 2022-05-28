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Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»

Російський мільярдер прокоментував продаж англійського футбольного клубу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:00
Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»

Російський мільярдер Роман Абрамович прокоментував продаж англійського футбольного клубу «Челсі». Текст заяви призводить прес-служба команди.

«Минуло майже три місяці з тих пір, як я оголосив про свій намір продати« Челсі ». Протягом цього часу команда наполегливо працювала над тим, щоб знайти для «Челсі» відповідного власника, який був би в найкращій позиції для того, щоб успішно вивести клуб на новий рівень.

Володіння цим клубом пов'язане з великою відповідальністю. З тих пір, як я прийшов в «Челсі» майже двадцять років тому, я своїми очима побачив, чого може досягти цей клуб.

Моя мета полягала в тому, щоб у наступного власника було мислення, яке забезпечить успіх чоловічої і жіночої командам, а також бажання і прагнення продовжувати розвивати інші ключові аспекти клубу - як Академія і фонд «Челсі».

Я радий, що ці пошуки підійшли до успішного завершення. Передаючи «Челсі» його новим власникам, я хотів би побажати їм успіхів як на поле, так і за його межами.

Бути частиною цього клубу - це честь на все життя. Я хотів би подякувати всім колишніх і нинішніх гравців, співробітників і, звичайно ж, уболівальників клубу за ці неймовірні роки.

Я пишаюся тим, що в результаті наших спільних успіхів мільйони людей тепер отримають користь від створюваного нового благодійного фонду. Це спадщина, яку ми створили разом.

Дякуємо.

Роман».

Нове керівництво «Челсі» виділить на літні трансфери 200 мільйонів євро.

Рене Тер Велде
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Челсі Роман Абрамович

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