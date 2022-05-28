Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»
Російський мільярдер Роман Абрамович прокоментував продаж англійського футбольного клубу «Челсі». Текст заяви призводить прес-служба команди.
«Минуло майже три місяці з тих пір, як я оголосив про свій намір продати« Челсі ». Протягом цього часу команда наполегливо працювала над тим, щоб знайти для «Челсі» відповідного власника, який був би в найкращій позиції для того, щоб успішно вивести клуб на новий рівень.
Володіння цим клубом пов'язане з великою відповідальністю. З тих пір, як я прийшов в «Челсі» майже двадцять років тому, я своїми очима побачив, чого може досягти цей клуб.
Моя мета полягала в тому, щоб у наступного власника було мислення, яке забезпечить успіх чоловічої і жіночої командам, а також бажання і прагнення продовжувати розвивати інші ключові аспекти клубу - як Академія і фонд «Челсі».
Я радий, що ці пошуки підійшли до успішного завершення. Передаючи «Челсі» його новим власникам, я хотів би побажати їм успіхів як на поле, так і за його межами.
Бути частиною цього клубу - це честь на все життя. Я хотів би подякувати всім колишніх і нинішніх гравців, співробітників і, звичайно ж, уболівальників клубу за ці неймовірні роки.
Я пишаюся тим, що в результаті наших спільних успіхів мільйони людей тепер отримають користь від створюваного нового благодійного фонду. Це спадщина, яку ми створили разом.
Дякуємо.
Роман».
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