Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»

Російський мільярдер Роман Абрамович прокоментував продаж англійського футбольного клубу «Челсі». Текст заяви призводить прес-служба команди.

Володіння цим клубом пов'язане з великою відповідальністю. З тих пір, як я прийшов в «Челсі» майже двадцять років тому, я своїми очима побачив, чого може досягти цей клуб.

Моя мета полягала в тому, щоб у наступного власника було мислення, яке забезпечить успіх чоловічої і жіночої командам, а також бажання і прагнення продовжувати розвивати інші ключові аспекти клубу - як Академія і фонд «Челсі».

Я радий, що ці пошуки підійшли до успішного завершення. Передаючи «Челсі» його новим власникам, я хотів би побажати їм успіхів як на поле, так і за його межами.

Бути частиною цього клубу - це честь на все життя. Я хотів би подякувати всім колишніх і нинішніх гравців, співробітників і, звичайно ж, уболівальників клубу за ці неймовірні роки.

Я пишаюся тим, що в результаті наших спільних успіхів мільйони людей тепер отримають користь від створюваного нового благодійного фонду. Це спадщина, яку ми створили разом.

Дякуємо.

Роман».