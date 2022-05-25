Агент Довбика підтвердив факт перемовин між «Дніпром-1» та «Торіно»

Олексій Люндовський, Менеджер українського форварда Артема Довбика, підтвердив факт перемовин між «Дніпром-1» та «Торіно».



Можна сказати, що «Торіно» проявляє великий інтерес до Артема. Цей клуб дійсно хоче бачити на вістрі атак Довбика. Хорватський фахівець Іван Юрич, який очолює «Торіно», постійно на контакті зі своїм земляком Ігорем Йовічевичем, головним тренером «Дніпра-1». Про цей трансфер як доконаний поки ще рано говорити, проте можу сказати, що трансфер – на просунутій стадії. Також не залишають спроб підписати Артема інші італійські клуби, а ще є інтерес з Прем'єр-ліги Англії.

Це переговорний процес, за підсумками якого повинні досягти домовленості два клуби і особисто Артем Довбик. Якщо всі сторони будуть задоволені, тоді й оголосимо про трансфер як про скоєний. Можу вкотре підтвердити: бажання Артема Довбика – грати в одному з топ-чемпіонатів Європи. Над цим і працює його команда спільно з СК «Дніпро-1».