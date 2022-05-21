Агент Мілевського – про Шаблія: «Коли припинить п****и? Коли його гравці зрозуміють, що він – за «рускій мір»?»

Олександр Панков і Артем Мілевський / Фото - Instagram

Олександр Панков, агент екс-футболіста збірної України Артема Мілевського, виступив в своєму Instagram з різкою критикою колеги Вадима Шаблія за співпрацю з російськими компаніями.

У колаборації з ким? Звісно ж із орчою компанією «DRAFTMEPRO» з москви. Вони люб’язно обмінюються в Інстаграмі інформацією про підписання футболіста, репостять і перерепостять один одного.

А тепер питання: коли Шаблій припинить пи####и? Коли його футболісти зрозуміють, що Вадим за рускій мір і не припинить співпрацювати із РФ? Як цей хлопець у період воєнного стану 3 тижні тому перетнув кордон? Може, Шаблій перетнув по інвалідності (меніск). Я сподіваюся, що за пів року Артем не отримає російський паспорт і не поїде грати в «оркостан».