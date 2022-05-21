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Агент Мілевського – про Шаблія: «Коли припинить п****и? Коли його гравці зрозуміють, що він – за «рускій мір»?»

Панков розкритикував колегу за роботу з російськими спортивними компаніями
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 травня 22:30
Агент Мілевського – про Шаблія: «Коли припинить п****и? Коли його гравці зрозуміють, що він – за «рускій мір»?»
Олександр Панков і Артем Мілевський / Фото - Instagram

Олександр Панков, агент екс-футболіста збірної України Артема Мілевського, виступив в своєму Instagram з різкою критикою колеги Вадима Шаблія за співпрацю з російськими компаніями.

Вечірня історія від Панкова про колаборантів в українському футболі. Місяць тому Вадим Шаблій заявив, що він і його компанія «ProStar» припиняють співпрацю з росією та російськими партнерами. І ось учора Вадимчик оголошує підписання контракту молодого футболіста «Зорі» Артема Лєгостаєва у «24-у лігу Фінляндії», клуб під назвою «Кемі Кінгс».

У колаборації з ким? Звісно ж із орчою компанією «DRAFTMEPRO» з москви. Вони люб’язно обмінюються в Інстаграмі інформацією про підписання футболіста, репостять і перерепостять один одного.

А тепер питання: коли Шаблій припинить пи####и? Коли його футболісти зрозуміють, що Вадим за рускій мір і не припинить співпрацювати із РФ? Як цей хлопець у період воєнного стану 3 тижні тому перетнув кордон? Може, Шаблій перетнув по інвалідності (меніск). Я сподіваюся, що за пів року Артем не отримає російський паспорт і не поїде грати в «оркостан».

Нагадаємо, Шаблій організував трансфер екс-захисника юнацької збірної України Марка Мампассі в «локомотив». Там він отримав російський паспорт.

Сергій Стаднюк
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Олександр Панков Вадим Шаблій

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