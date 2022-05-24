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Ахметов: «Бажаю, щоб наступний день народження «Шахтаря» ми відзначили на «Донбас Арені»

Президент «гірників» привітав уболівальників клубу з 86-річчям команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:24
Ахметов: «Бажаю, щоб наступний день народження «Шахтаря» ми відзначили на «Донбас Арені»
Рінат Ахметов / Фото - ФК Шахтар

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов висловився з приводу дня народження свого клубу. Слова глави донецької команди передає прес-служба «гірників».

Дорогі вболівальники, сьогодні «Шахтарю» виповнюється 86 років. В інший час та за інших обставин це було б велике і гарне свято для всіх нас. Проте наразі триває війна, страждають люди, і всі наші думки лише про те, як допомогти Україні й українцям.

Однак це важлива дата для нашого клубу. Цього дня я хочу іще раз подякувати всім футболістам, тренерам, співробітникам, які писали історію «Шахтаря» протягом багатьох десятиліть та які продовжують писати її сьогодні. Різні покоління принесли клубу 41 трофей, кожен з яких має особливе значення, кожним з яких ми пишаємося.

Велика подяка нашим уболівальникам – без вас не було б цих успіхів та перемог. Ви завжди з «Шахтарем», підтримуєте клуб, допомагаєте долати всі складнощі й рухатися вперед. І сьогодні ми разом з вами мріємо лише про одне – повернутися до мирного і спокійного життя, знову зустрітися на стадіоні, насолоджуватися футболом та радіти перемогам улюбленої команди. Переконаний, що такий день неодмінно настане.

Сьогодні «Шахтар» допомагає людям. Ми відкрили центр для переселенців на «Арені Львів», що дав притулок сотням людей із різних міст країни, які постраждали від військових дій. Команда проводить благодійні матчі по всій Європі й таким чином не лише збирає кошти для підтримки українців, а й розповідає усьому світові правду про страшну війну в Україні. У цей складний час ми робимо і робитимемо все можливе, щоб рятувати життя, допомагати тим, хто цього потребує, і наближати перемогу України.

Я щиро бажаю, щоб Україна перемогла якнайшвидше, щоб «Шахтар» повернувся до мирного українського Донецька і щоб наступний день народження клубу ми відзначили всі разом на нашій «Донбас Арені». Миру, добра, радості та добробуту вам і вашим родинам, дорогі вболівальники. З днем народження, рідний «Шахтар»

раніше Ахметов привітав «Динамо» з 95-річчям.

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Рінат Ахметов

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