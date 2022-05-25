Ахметов: «Військові злочини путіна лише зміцнили мою проукраїнську позицію»
Президент «Шахтаря» – про свою політичну кар'єру і бачення майбутнього країни
25 травня 21:34
РІнат Ахметов / Фото - Футбол 1/2/3
Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов розповів про свої політичні погляди.
Моя позиція незмінна. Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди та цінності. Саме тому впродовж довгих років я – найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною.
У 2012 році я припинив бути депутатом парламенту й не займаюся політикою 10 років. Я не раз говорив, що мій похід у політику був помилкою. Невиправдана та жорстока агресія росії проти України та воєнні злочини путіна лише зміцнили мою позицію – що Україна має бути незалежною та сильною як ніколи.
раніше Ахметов заявив, що хоче відзначити наступний день народження клубу на «Донбас Арені».
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