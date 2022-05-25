Ахметов: «Військові злочини путіна лише зміцнили мою проукраїнську позицію»

РІнат Ахметов / Фото - Футбол 1/2/3

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов розповів про свої політичні погляди.

У 2012 році я припинив бути депутатом парламенту й не займаюся політикою 10 років. Я не раз говорив, що мій похід у політику був помилкою. Невиправдана та жорстока агресія росії проти України та воєнні злочини путіна лише зміцнили мою позицію – що Україна має бути незалежною та сильною як ніколи.