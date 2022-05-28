Александер-Арнольд – про дуель з Вінісіусом: «У нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують»

Один з лідерів «Ліверпулю» Трент Александер-Арнольд відповів чи чекає він протистояння з Вінісіусом у фіналі Ліги чемпіонів проти «Реалу»:

Якщо ж говорити конкретно про Вінісіуса, то він неймовірний гравець і він продемонстрував це цього сезону, особливо своїми голами, асистами і забігами. Він видовищний гравець, за яким приємно стежити.

Проте, думаю, як команда ми розуміємо, що у нас є індивідуальна і колективна робота. Як команда ми вийдемо туди за перемогою. Індивідуальні дуелі будуть частиною цього, але зрештою гору бере командна гра і командний результат».