Александер-Арнольд – про дуель з Вінісіусом: «У нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують»
Один з лідерів «Ліверпулю» Трент Александер-Арнольд відповів чи чекає він протистояння з Вінісіусом у фіналі Ліги чемпіонів проти «Реалу»:
«Звісно. Я чекаю матчу загалом. Думаю, коли ти виходиш грати проти «Реалу», то очікуєш зійтися з гравцями світового класу. Напевно, кожен з тих, хто гратиме в цьому матчі, є таким. Ми будемо змагатися по всьому полю. У нас є план на гру, у нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують.
Якщо ж говорити конкретно про Вінісіуса, то він неймовірний гравець і він продемонстрував це цього сезону, особливо своїми голами, асистами і забігами. Він видовищний гравець, за яким приємно стежити.
Проте, думаю, як команда ми розуміємо, що у нас є індивідуальна і колективна робота. Як команда ми вийдемо туди за перемогою. Індивідуальні дуелі будуть частиною цього, але зрештою гору бере командна гра і командний результат».
Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 28 травня. Початок о 22:00
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