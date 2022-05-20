Алієв: «Хочу, щоб ми швидше перебили рашистів із цим путіним – ми цих тварюк не кликали»

Олександр хоче викинути мордорську нечисть з України

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Екс-півзахисник «Динамо» Олександр Алієв впевнений у перемозі України над російськими окупантами:



Я хочу одного: щоб ми швидше цих тварин перебили всіх разом із цим путіним, щоб ми жили мирно, як раніше, раділи, усміхалися. І наші дітки раділи та дихали гарним повітрям. Справді, у нас в Україні гарне, чудове повітря.

Ми сюди цих тварюк не кликали, вони самі сюди прийшли, руйнують усі наші міста, і чим швидше, тим краще буде для них. Ти сам побачив, що у нас народ згуртований, і ми обов'язково переможемо всіх. Світ же не дурнень, і він допомагає нам у всьому, і він бачить чудово, що росіяни сюди напали. Ми їх тут не чекали і не хотіли їх бачити. Ось така моя думка.

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