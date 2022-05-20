Алієв: «Хочу, щоб ми швидше перебили рашистів із цим путіним – ми цих тварюк не кликали»
Алієв: «В даний момент я не в теробороні, а в ЗСУ»
Заради безпеки країни Олександр готовий на все
Фото: Instagram
Колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв повідомив, що в даний момент знаходиться в рядах ЗСУ:
В даний момент я знаходжусь не в теробороні, а в ЗСУ. Я просто вибрав час, попрохав командира відпустити мене на кілька годин, аби подивитися футбол, тільки через це. Те, що я надягнув костюм – я просто не хотів їхати в воєнній формі по місту. Я просто виїхав подивитися футбол, і знову в розташування.
Тобто, якщо зараз буде виклик їхати в якусь точку, ти їдеш?
Звичайно. А чому ні? Я військовозобов’язана людина. Я пішов з перших днів, я буду з країною до кінця, поки йде війна. Я сподіваюся, вона скоро завершиться на нашу користь, і ми будемо радіти, посміхатися. И, як кажуть, пити і пити, відмічати дуже довго.
Алієв також сподівається, що якнайшвидше вдасться перебити всіх рашистів.
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