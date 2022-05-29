Справедливо. Став відомий кращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
Анчелотті: «Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував»
Італійський тренер «Реалу» рекордний раз виграв Лігу чемпіонів
07:15
Головний тренер мадридського «Реалу» Карло Анчелотті поділився емоціями після перемоги над «Ліверпулем» (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Слова 62-річного фахівця призводить прес-служба UEFA:
«Не можу повірити, що вже чотири рази виграв Лігу чемпіонів!
Матч вийшов важким, в першому таймі нам було дуже непросто. Але в цілому, враховуючи весь наш шлях в турнірі, ми, вважаю, заслужили цю перемогу.
Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував. Зробили це завдяки майстерності, самовіддачі, багатої історії клубу і всім іншим. Ми дуже щасливі».
Анчелотті в четвертий раз став тріумфатором Ліги чемпіонів в ролі головного тренера - це рекордний показник.
Нагадаємо, кращим гравцем матчу був визнаний воротар «вершкових» Тібо Куртуа.
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