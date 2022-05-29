Анчелотті: «Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував»

Головний тренер мадридського «Реалу» Карло Анчелотті поділився емоціями після перемоги над «Ліверпулем» (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Слова 62-річного фахівця призводить прес-служба UEFA:

Матч вийшов важким, в першому таймі нам було дуже непросто. Але в цілому, враховуючи весь наш шлях в турнірі, ми, вважаю, заслужили цю перемогу.

Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував. Зробили це завдяки майстерності, самовіддачі, багатої історії клубу і всім іншим. Ми дуже щасливі».