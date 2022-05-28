Анчелотті: «Ми видамо найкраще, що у нас є. І я не впевнений, що цього вистачить для перемоги»

Тренер «Реалу» – про свій п’ятий фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер «Реалу» Карло Анчелотті вже вп’яте вийшов до фіналу Ліги чемпіонів. І на прес-конференції перед грою з «Ліверпулем» він зізнався, що від кожного отримував задоволення:

«У мене гарні спогади про всі мої фінали. Трохи дивно думати, що фінал, в якому моя команда грала найкраще, в 2005 році проти «Ліверпуля», був програним. Це фінал і в ньому може трапитися всяке, ми маємо бути готові до цього. У нас був час підготуватися і, думаю, ми добре готові на цей момент, ми видамо найкраще, що в нас є. Я не впевнений, що цього вистачить для перемоги. Це не можна знати наперед, оскільки у футболі завжди є щось, що ти не можеш контролювати. Але це фінал. І, судячи з попередніх, ти будеш отримувати насолоду до фінального свистка рефері».

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 28 травня на «Парк де Пренс» в Парижі. Початок гри о 22:00.

Нагадаємо, два нещодавно травмовані основні півзахисники «Ліверпуля» готові зіграти у фіналі.