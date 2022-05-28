Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Зараз в ефірі
11:25
Світовий бокс. Тижневик. Прем’єра
10:25
Вечір боксу. Boxing Jungle 2

Анчелотті: «Ми видамо найкраще, що у нас є. І я не впевнений, що цього вистачить для перемоги»

Тренер «Реалу» – про свій п’ятий фінал Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
07:42
Анчелотті: «Ми видамо найкраще, що у нас є. І я не впевнений, що цього вистачить для перемоги»

Головний тренер «Реалу» Карло Анчелотті вже вп’яте вийшов до фіналу Ліги чемпіонів. І на прес-конференції перед грою з «Ліверпулем» він зізнався, що від кожного отримував задоволення:

«У мене гарні спогади про всі мої фінали. Трохи дивно думати, що фінал, в якому моя команда грала найкраще, в 2005 році проти «Ліверпуля», був програним. Це фінал і в ньому може трапитися всяке, ми маємо бути готові до цього.

У нас був час підготуватися і, думаю, ми добре готові на цей момент, ми видамо найкраще, що в нас є. Я не впевнений, що цього вистачить для перемоги. Це не можна знати наперед, оскільки у футболі завжди є щось, що ти не можеш контролювати.

Але це фінал. І, судячи з попередніх, ти будеш отримувати насолоду до фінального свистка рефері».

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 28 травня на «Парк де Пренс» в Парижі. Початок гри о 22:00.

Нагадаємо, два нещодавно травмовані основні півзахисники «Ліверпуля» готові зіграти у фіналі.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотті

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Тема дня
«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
10:53
Екс-гравець «Реала»: «Досить говорити, що Мбаппе - кращий гравець світу. Це не так»
Екс-гравець «Реала»: «Досить говорити, що Мбаппе - кращий гравець світу. Це не так»
Футбол Ліга 1
27 травня 10:57
Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»
Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 травня 22:15
Клопп: «Для нас величезне значення має той факт, що ми вже вигравали ЛЧ»
Клопп: «Для нас величезне значення має той факт, що ми вже вигравали ЛЧ»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
26 травня 21:53
«Вільярреал» звернувся до «Реалу» з приводу трансферу Луніна
«Вільярреал» звернувся до «Реалу» з приводу трансферу Луніна
Футбол Українські легіонери
26 травня 20:46
Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»
Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 травня 12:36

Новини: Футбол

«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Тема дня
«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Ліга чемпіонов UEFA
10:53
Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували
Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували
Англійська Прем'єр-ліга
10:26
Клопп – про бажання помститися «Реалу»: «Ми не забули, що тоді трапилося»
Клопп – про бажання помститися «Реалу»: «Ми не забули, що тоді трапилося»
Ліга чемпіонов UEFA
09:39
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Українська Прем'єр-ліга
08:59
Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»
Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»
Українська Прем'єр-ліга
08:47
Клопп: «Фінал відбудеться. Це саме той меседж, який має отримати росія: життя продовжується, навіть якщо ви намагаєтеся його знищити»
Клопп: «Фінал відбудеться. Це саме той меседж, який має отримати росія: життя продовжується, навіть якщо ви намагаєтеся його знищити»
Ліга чемпіонов UEFA
08:08
Анчелотті: «Ми видамо найкраще, що у нас є. І я не впевнений, що цього вистачить для перемоги»
Анчелотті: «Ми видамо найкраще, що у нас є. І я не впевнений, що цього вистачить для перемоги»
Ліга чемпіонов UEFA
07:42
Два лідера «Ліверпуля» готові зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, незважаючи на нещодавні травми
Два лідера «Ліверпуля» готові зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, незважаючи на нещодавні травми
Ліга чемпіонов UEFA
07:25
Мудрик пройшов медогляд в «Баєрі». Контракт буде підписаний найближчим часом
Мудрик пройшов медогляд в «Баєрі». Контракт буде підписаний найближчим часом
Українська Прем'єр-ліга
27 травня 22:51
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Тема дня
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
23 травня 18:29
1
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини