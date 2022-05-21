Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Анчелотті: «У мене немає сумнівів у складі на фінал ЛЧ»
Матч з «Ліверпулем» відбудеться через тиждень
12:59
Головний тренер «Реала» Карло Анчелотті заявив, що вже визначив склад на фінал Ліги чемпіонів. його цитує ВВС.
«Коли Родріго виходить на поле, він дуже допомагає. Але коли починається зі старту, то теж вносить свою лепту. У мене немає сумнівів в складі на фінал.
Алаба готується до фіналу, але ризикувати і випускати його на «Бетіс» не довелося. Він зіграє у фіналі на 100 %.
Він не грав з 26 квітня, це правда, але в цьому матчі береться до уваги не тільки фізична форма, потрібно врахувати майстерність і досвід ».
Нагадаємо, матч «Ліверпуль» - «Реал» відбудеться 28-го травня.
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