Анчелотті: «У мене немає сумнівів у складі на фінал ЛЧ»

Головний тренер «Реала» Карло Анчелотті заявив, що вже визначив склад на фінал Ліги чемпіонів. його цитує ВВС.

Алаба готується до фіналу, але ризикувати і випускати його на «Бетіс» не довелося. Він зіграє у фіналі на 100 %.

Він не грав з 26 квітня, це правда, але в цьому матчі береться до уваги не тільки фізична форма, потрібно врахувати майстерність і досвід ».