Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:50
Телемагазин
14:35
Стронгмен. Етап командного чемпіонату України . Трускавець

Анчелотті: «У мене немає сумнівів у складі на фінал ЛЧ»

Матч з «Ліверпулем» відбудеться через тиждень
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
12:59
Анчелотті: «У мене немає сумнівів у складі на фінал ЛЧ»

Головний тренер «Реала» Карло Анчелотті заявив, що вже визначив склад на фінал Ліги чемпіонів. його цитує ВВС.

«Коли Родріго виходить на поле, він дуже допомагає. Але коли починається зі старту, то теж вносить свою лепту. У мене немає сумнівів в складі на фінал.

Алаба готується до фіналу, але ризикувати і випускати його на «Бетіс» не довелося. Він зіграє у фіналі на 100 %.

Він не грав з 26 квітня, це правда, але в цьому матчі береться до уваги не тільки фізична форма, потрібно врахувати майстерність і досвід ».

Нагадаємо, матч «Ліверпуль» - «Реал» відбудеться 28-го травня.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карло Анчелотті Реал Мадрид (футбол) Ліверпуль

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Футбол Прімера
20 травня 23:55
Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Футбол Прімера
20 травня 21:38
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Футбол Серія А
19 травня 15:28
«Ліверпуль» в вольовому стилі переміг «Саутгемптон» і зберіг інтригу в боротьбі за чемпіонство
«Ліверпуль» в вольовому стилі переміг «Саутгемптон» і зберіг інтригу в боротьбі за чемпіонство
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17 травня 23:58
«Реал» може запросити Оспіну, якщо Лунін покине команду
«Реал» може запросити Оспіну, якщо Лунін покине команду
Футбол Українські легіонери
17 травня 14:55
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Футбол Ліга 1
17 травня 09:24

Новини: Футбол

Екс-гравець збірної України: «путін подарував мені годинник в 1999-му році, я віддав його батькові»
Екс-гравець збірної України: «путін подарував мені годинник в 1999-му році, я віддав його батькові»
Збірна України
14:45
Петраков: «Я добре вивчив манеру гри Шотландії»
Петраков: «Я добре вивчив манеру гри Шотландії»
Збірна України
14:12
Караваєв: «Така наша доля - боротися за свої землі»
Караваєв: «Така наша доля - боротися за свої землі»
Українська Прем'єр-ліга
14:00
Петраков: «Потрапляння на ЧС стало б ковтком повітря в боротьбі України за незалежність»
Петраков: «Потрапляння на ЧС стало б ковтком повітря в боротьбі України за незалежність»
Збірна України
13:41
Гвардіола: «АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ»
Гвардіола: «АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ»
Англійська Прем'єр-ліга
13:33
Анчелотті: «У мене немає сумнівів у складі на фінал ЛЧ»
Анчелотті: «У мене немає сумнівів у складі на фінал ЛЧ»
Ліга чемпіонов UEFA
12:59
Петраков: «Матчу з росією не буде, поки я треную збірну України»
Петраков: «Матчу з росією не буде, поки я треную збірну України»
Збірна України
12:22
Павелко назвав варіанти існування УПЛ після війни
Павелко назвав варіанти існування УПЛ після війни
Українська Прем'єр-ліга
11:49
Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»
Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»
Серія А
10:35
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Всі новини