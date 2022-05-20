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Арбітри із Замбії, Гондурасу, але не України. FIFA опублікувала список суддів ЧС-2022

Стало відомо, хто буде обслуговувати матчі головного турніру року
Футбол Чемпіонат світу з футболу
21:00
Арбітри із Замбії, Гондурасу, але не України. FIFA опублікувала список суддів ЧС-2022
Лучано Лучі / Фото - УАФ

Стали відомі імена арбітрів, які будуть працювати на матчах чемпіонату світу-2022. список опублікувала прес-служба FIFA.

У нього потрапили 36 головних рефері, 69 асистентів і 24 судді системи VAR. Українських прізвищ серед них немає.

Нагадаємо, в листопаді минулого року УАФ продовжила контракт з главою комітету арбітрів Лучано Лучі.

Сергій Стаднюк
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FIFA арбітри

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