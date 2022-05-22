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«Арсенал» забив «Евертону» без Миколенка п'ять м'ячів, але «Тоттенгем» вирвав у «канонірів» путівку до ЛЧ

Розв'язка боротьби за топ-4 АПЛ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:55
«Арсенал» забив «Евертону» без Миколенка п'ять м'ячів, але «Тоттенгем» вирвав у «канонірів» путівку до ЛЧ
Фото - Тоттенгем Хотспур

В 38-м турі англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» на своєму полі розгромив «Евертон», а «Тоттенгем» в гостях розніс «Норвіч».

Обидва представники північного Лондона забили суперникам по п'ять м'ячів. Якщо у «канонірів» всі автори голів були різними, то «шпорам» допомогли дублі Кулусевскі і Сон Хин Міна.

Однак такі результати виявилися вигідними саме для «Тоттенгема». Розрив в таблиці залишився аналогічним. А значить, саме біло-синя команда відправиться в Лігу чемпіонів.

Відзначимо, що захисник Віталій Миколенко не зіграв проти «Арсеналу». Українець весь матч провів на лавці запасних.

АПЛ, 38 тур

«Норвіч» - «Тоттенгем» 0: 5

Голи: Кулусевскі, 16, 64, Кейн, 32, Сон Хин Мін, 70, 75

«Норвіч»: Крул, Ааронс, Хенлі, Байрем (Циммерманн, 36), Соренсен, Яннуліс, Дауелл (Спрінджетт, 61), Рашіца, Ле-Мелу (Рупп, 71), Норманн, Пуккі.

«Тоттенгем»: Льоріс, Емерсон (Бергвейн, 73), Дайер, Девіс, Санчес, Сессеньон, Сон Хин Мін, Хейбьерг, Бентанкур (Уінкс, 73), Кулусевскі (Лукас Моура, 68), Кейн.

Попередження: Байрем, Норманн, Спрінджетт - Сон Хин Мін

«Арсенал» - «Евертон» 5: 1

Голи: Мартінеллі, 27 (пен.), Нкетія, 31, Соареш, 56, Габріел, 59, Едегор, 82 - ван де Бек, 45

«Арсенал»: Ремсдейл, Соареш, Холдинг, Габріел, Нуну Тавареш, Джака (Локонга, 63), Ель-Ненні, Едегор, Нкетіа (Ляказетт, 67), Мартінеллі, Сака (Пепе, 78).

«Евертон»: Беговіч, Кін, Холгейт, Брентуейт, Кенні, Грей, Аллі (Гордон, 67), Дукур (ван де Бек, 37), Девіс (Прайс, 77), Івобі, Келверт-Льюін.

Попередження: Девіс

Сергій Стаднюк
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Теги

Тоттенхем Арсенал Лондон Віталій Міколенко Евертон Норвіч

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