Зінченко: «Після чемпіонства в АПЛ я не міг довго радіти. Відразу ж починаєш думати про людей, що загинули»
«Арсенал» зацікавлений в трансфері Зінченка
Однак, чи хоче піти на пониження українець?
10:37
Лондонський «Арсенал» хоче придбати Олександра Зінченка у «Манчестер Сіті». Про це повідомляє Daily Mail.
Джерело повідомляє, що головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета хоче використовувати Зінченко на його рідній позиції - півзахисника, а не латераля, як це робить Хосеп Гвардіола.
У нинішньому сезоні Зінченко провів 28 матчів за «Сіті» у всіх турнірах і зробив 5 ассістів.
З «Манчестер Сіті» Зінченко також виграв АПЛ. Уже в четвертий раз.
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