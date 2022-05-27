«Арсенал» зацікавлений в трансфері Зінченка

Однак, чи хоче піти на пониження українець?

Лондонський «Арсенал» хоче придбати Олександра Зінченка у «Манчестер Сіті». Про це повідомляє Daily Mail.

Джерело повідомляє, що головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета хоче використовувати Зінченко на його рідній позиції - півзахисника, а не латераля, як це робить Хосеп Гвардіола.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 28 матчів за «Сіті» у всіх турнірах і зробив 5 ассістів.

З «Манчестер Сіті» Зінченко також виграв АПЛ. Уже в четвертий раз.