Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
01:10
Пляжний волейбол. King of the Court. Гамбург

Асист Шевченко, дубль Зеедорфа. На «Сан-Сіро» відбувся благодійний матч

Очікувалася участь Мессі, але аргентинець не приїхав
Футбол Футбол в Європі
23 травня 23:43
Асист Шевченко, дубль Зеедорфа. На «Сан-Сіро» відбувся благодійний матч
Фото - FootballHUB

На «Сан-Сіро» відбувся благодійний матч. У зустрічі взяв участь колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Екс-форвард «Динамо», «Мілана» і «Челсі» віддав результативну передачу на Зеедорфа. Голландець зрівняв рахунок після гола індзагі.

також забивали Матрі, Джілардіно і це'про. Екс-партнер Шевченко оформив дубль, і його команда здобула перемогу.

також очікувалося участь в матчі Ліонеля Мессі. Однак аргентинець з невідомих причин не приїхав.

благодійний матч

United Icons - Inclusion Icons 2: 4

голи: Індзагі, 4, Ето'о, 64 - Зеедорф, 20, 70+ 2, Матрі, 22, Джілардіно, 27

United Icons (старт): Жуліо Сезар, Майкон, Кімпембе, Тюрам, Бергамаскі, Снейдер, Пірло, Тотті, Діба, Індзагі, Клюйверт. запасні: Фрай, Галанте, Кочетта, Джоркаефф, Ламуші, Пацціні, Кастаньявіц, Кехілл, Томас, Амброзіні, Ківу, Серджіньо, Мбома.

Inclusion Icons (старт): Онана, Санетті, Гама, Матерацці, Кандела, Зеедорф, Кабьяссо, Деку, Матрі, Ето'о, Шевченко. запасні: Діда, Бароніо, Брустіа, Бобан, Фаріга, Еквінта, Алборгетті, Черелла, Нджоя, Дзеноні, Дзаккардо, Джілардіно, Бонансеа.
Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Шевченко Андреа Пірло Кларенс Зеедорф Самуель Ето'о Філіппо Індзагі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шевченко грає з Мессі, Пірло та іншими. Трансляція благодійного матчу
Шевченко грає з Мессі, Пірло та іншими. Трансляція благодійного матчу
Футбол Футбол в Європі
23 травня 22:06
Шевченко, Світоліна та Стаховський приїхали для зустрічі фонду в підтримку українських спортсменів
Шевченко, Світоліна та Стаховський приїхали для зустрічі фонду в підтримку українських спортсменів
Футбол
23 травня 13:47
Змінник Шевченко заявив, що не покине «Дженоа», незважаючи на виліт до Серії Б
Змінник Шевченко заявив, що не покине «Дженоа», незважаючи на виліт до Серії Б
Футбол Серія А
21 травня 17:52
Стала відома одна з причин того, що Шевченко покинув «Дженоа»
Стала відома одна з причин того, що Шевченко покинув «Дженоа»
Футбол Українські легіонери
21 травня 08:54
Шевченко: «Зроблю все для перемоги України і повернуся до Києва з хорошими новинами»
Шевченко: «Зроблю все для перемоги України і повернуся до Києва з хорошими новинами»
Футбол Збірна України
20 травня 20:20
Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Футбол Збірна України
19 травня 20:46

Новини: Футбол

Українська Ліга чемпіонів. Григорій Суркіс запропонував незвичну схему проведення чемпіонату
Українська Ліга чемпіонів. Григорій Суркіс запропонував незвичну схему проведення чемпіонату
Українська Прем'єр-ліга
23 травня 23:59
Асист Шевченко, дубль Зеедорфа. На «Сан-Сіро» відбувся благодійний матч
Асист Шевченко, дубль Зеедорфа. На «Сан-Сіро» відбувся благодійний матч
Футбол в Європі
23 травня 23:43
«Герта» зробила камбек у другому матчі плей-офф з «Гамбургом» і залишилася в Бундеслізі
«Герта» зробила камбек у другому матчі плей-офф з «Гамбургом» і залишилася в Бундеслізі
Бундесліга
23 травня 23:24
Ще одна втрата Шотландії. Проти збірної України не зіграє партнер Миколенка за «Евертоном»
Ще одна втрата Шотландії. Проти збірної України не зіграє партнер Миколенка за «Евертоном»
Збірна України
23 травня 23:05
Стало відомо, скільки «Вест Гем» готовий викласти за екс-гравця «Зорі»
Стало відомо, скільки «Вест Гем» готовий викласти за екс-гравця «Зорі»
Англійська Прем'єр-ліга
23 травня 22:58
Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ
Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
23 травня 22:34
Марез: «Ліверпуль» ненавидить нас. Якби не ми, вони б перемагали кожного року. Але ми тут»
Марез: «Ліверпуль» ненавидить нас. Якби не ми, вони б перемагали кожного року. Але ми тут»
Англійська Прем'єр-ліга
23 травня 22:33
Шевченко грає з Мессі, Пірло та іншими. Трансляція благодійного матчу
Шевченко грає з Мессі, Пірло та іншими. Трансляція благодійного матчу
Футбол в Європі
23 травня 22:06
Лунін став батьком. У воротаря «Реалу» народився син
Лунін став батьком. У воротаря «Реалу» народився син
Українські легіонери
23 травня 22:04
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
4
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Бій Мейвезера перенесено через смерть
Бій Мейвезера перенесено через смерть
Бокс Професійний бокс
18 травня 12:52
Всі новини