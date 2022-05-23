Асист Шевченко, дубль Зеедорфа. На «Сан-Сіро» відбувся благодійний матч

Очікувалася участь Мессі, але аргентинець не приїхав

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На «Сан-Сіро» відбувся благодійний матч. У зустрічі взяв участь колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Екс-форвард «Динамо», «Мілана» і «Челсі» віддав результативну передачу на Зеедорфа. Голландець зрівняв рахунок після гола індзагі.

також забивали Матрі, Джілардіно і це'про. Екс-партнер Шевченко оформив дубль, і його команда здобула перемогу.

також очікувалося участь в матчі Ліонеля Мессі. Однак аргентинець з невідомих причин не приїхав.

благодійний матч

United Icons - Inclusion Icons 2: 4

голи: Індзагі, 4, Ето'о, 64 - Зеедорф, 20, 70+ 2, Матрі, 22, Джілардіно, 27

United Icons (старт): Жуліо Сезар, Майкон, Кімпембе, Тюрам, Бергамаскі, Снейдер, Пірло, Тотті, Діба, Індзагі, Клюйверт. запасні: Фрай, Галанте, Кочетта, Джоркаефф, Ламуші, Пацціні, Кастаньявіц, Кехілл, Томас, Амброзіні, Ківу, Серджіньо, Мбома.

Онана, Санетті, Гама, Матерацці, Кандела, Зеедорф, Кабьяссо, Деку, Матрі, Ето'о, Шевченко.Діда, Бароніо, Брустіа, Бобан, Фаріга, Еквінта, Алборгетті, Черелла, Нджоя, Дзеноні, Дзаккардо, Джілардіно, Бонансеа.