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Асистент Де Дзербі залишає «Шахтар»

Паоло Б'янко спробує свої сили в Серії С
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:52
Асистент Де Дзербі залишає «Шахтар»

Паоло Б'янко, Асистент головного тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі, Готується прийняти клуб Серії С. Про це повідомляє SassuoloNews.

За інформацією джерела, Б'янко вже провів успішні переговори з «Каррарезе - клубом з третього за силою дивізіону Італії. Б'янко готуються призначити головним тренером. Зараз «Каррарезе» очолює відомий в минулому футболіст Антоніо Ді Натале.

Раніше стало відомо, що Де Дзербі також має намір повернутися в Італію.

На місце головного тренера «Шахтаря» «Сватали» Романа Григорчука.

Петро Приходько
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Теги

Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк

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