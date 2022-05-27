Асистент Де Дзербі залишає «Шахтар»

Паоло Б'янко спробує свої сили в Серії С

Паоло Б'янко, Асистент головного тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі, Готується прийняти клуб Серії С. Про це повідомляє SassuoloNews.

За інформацією джерела, Б'янко вже провів успішні переговори з «Каррарезе - клубом з третього за силою дивізіону Італії. Б'янко готуються призначити головним тренером. Зараз «Каррарезе» очолює відомий в минулому футболіст Антоніо Ді Натале.

Раніше стало відомо, що Де Дзербі також має намір повернутися в Італію.

На місце головного тренера «Шахтаря» «Сватали» Романа Григорчука.