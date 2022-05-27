Палкін розповів, коли «Шахтар» почне підготовку до наступного сезону
Асистент Де Дзербі залишає «Шахтар»
Паоло Б'янко спробує свої сили в Серії С
Паоло Б'янко, Асистент головного тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі, Готується прийняти клуб Серії С. Про це повідомляє SassuoloNews.
За інформацією джерела, Б'янко вже провів успішні переговори з «Каррарезе - клубом з третього за силою дивізіону Італії. Б'янко готуються призначити головним тренером. Зараз «Каррарезе» очолює відомий в минулому футболіст Антоніо Ді Натале.
Раніше стало відомо, що Де Дзербі також має намір повернутися в Італію.
На місце головного тренера «Шахтаря» «Сватали» Романа Григорчука.
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