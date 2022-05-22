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«Атлетико» дотиснув «Сосьєдад» і виграв у «Севільї» гонку за «бронзу»

Визначилися всі учасники єврокубків від Іспанії
Футбол Прімера
00:54
«Атлетико» дотиснув «Сосьєдад» і виграв у «Севільї» гонку за «бронзу»
Фото - Атлетико Мадрид

В заключному турі іспанської Примери мадридський «Атлетико» в гостях впорався з «Сосьєдадом». «Севілья» вдома здолала «Атлетик».

«Матрацникам» вдалося відкрити рахунок тільки після перерви. відрізнявся де Пауль. А в середині другого тайму «слизький» розрив подвоїв Корреа. У компенсований час Гуріді оформив гол престижу.

Андалусійці також дотиснули суперника в другому таймі. Героєм зустрічі став Рафа Мір.

Однак перемоги «Севільї» не вистачило для витіснення «Атлетико» з топ- 3. «Бетіс» і «Сосьєдад» вирушили в Лігу Європи. «Атлетик» не зумів випередити «Вільярреал» в боротьбі за Лігу конференцій.

Примера, 38 тур

«Реал Сосьєдад» - «Атлетико» 1:2

Голи: Гуріді, 90+ 3 - де Пауль, 50, Корреа, 68

«Сосьєдад»: Реміро, Горосабель (Сальдуа, 71), Елустондо, Ле Норман, Ріко, Ільярраменді (Гуріді, 81), Рафінья (Порту, 63), Меріно, Субіменді, Серлот (Джуахра, 71), Ісак (Янузай, 63).

«Атлетико»: Хмар, Савич, Феліпе, Рейнілду, Льоренте, Карраско, Коке, Кондогбіа, де Пауль (Лемар, 86), Грізманн (Суарес, 86), Матеус Кунья (Корреа, 63).

Попередження: Ле Норман, Рафінья, Меріно, Порту - Грізманн, Савич

«Севілья» - «Атлетик» 1:0

Гол: Рафа Мір, 68

«Севілья»: Дмитрович, Навас, Дієго Карлос (Рекік, 46), Кунде, Акунья, Ділейні, Олівер Торрес (Гомес, 69), Жордан, Ламела (Окампос, 69), Корона (Ракітіч, 82), Ен-Несірі (Рафа Мір, 59).

«Атлетик»: Унаї Симон, Де Маркос (Вільялібре, 73), Мартінес, Вівіан, Берчіче, Весга (Дані Гарсія, 46), Венседор (Лекуе, 73), Рауль Гарсія (Саррага, 46), Беренгер (Серрано, 86), Вільямс, Муніаін.

Попередження: Жордан, Акунья, Гомес - Рауль Гарсія, Берчіче, Вівіан
Сергій Стаднюк
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Теги

Атлетіко Мадрид Атлетик Більбао Севілья Реал Сосьедад

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