«Айнтрахт» був сильнішим за «Рейнджерс» в серії пенальті і виграв Лігу Європи

Перший тріумф в єврокубках для німецької команди за 42 роки

У фінальному матчі Ліги Європи в Севільї зустрічалися «Айнтрахт» і «Рейнджерс».

М'яко кажучи, команди не порадували барвистою грою протягом усього матчу. Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, а в другому суперники обмінялися голами.

Чи не виявивши переможця в основний час, зустріч перетекла в овертайми. Але і там нічого не змінилося, справа дійшла до серії пенальті. А там точніше були німці - вони і виграли Лігу Європи. Перший тріумф в єврокубках для «Айнтрахта» за 42 роки.

Ліга Європи, фінал

«Айнтрахт» - «Рейнджерс» 1: 1, пен 5: 4

голи: Борре, 69 - Арібо, 57

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Ндіка (Ленц, 101), Тута (Хасебе, 58), Кнауфф, Костич, Роде (Якич, 90), Соу (Хрустич, 105), Камада, Ліндстрем (Хеуге, 71), Борре.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньє, Голдсон, Бассі, Барішіч (Руф, 117), Джек (Девіс, 74), Ландстрем, Камара (Арфілд, 90), Райт (Сакала, 74; Ремзі, 117), Арібо (Сендс, 101), Кент.

попередження: Арібе (62), Райт (73).