Після реформи Ліги Європи, а точніше скорочення кількості числа учасників, здавалося, що в фіналі другого за значимістю турніру Старого Світу ми побачимо команди, як мінімум, рангу умовного «Наполі» або «Ліона». Але замість цього доводиться задовольнятися протистоянням «Айнтрахта» з Франкфурта проти «Рейнджерс». На секундочку, «Айнтрахт» - 12 команда Бундесліги, а «Рейнджерс - друга в чемпіонаті Шотландії. Погодьтеся, не найпривабливіша вивіска, але вихід є - парочка хороших ставок, які скрасять перегляд не дуже статусної зустрічі.

Залізобетонна ставка

Фаворитами фіналу, хоча далеко не очевидними, справедливо вважаються німці. Однак ми тут не будемо грати в угадайку і намагатися спрогнозувати майбутнього власника трофея. Замість цього пропонуємо сконцентруватися на тоталах. Ідеальним варіантом виглядає ставка «Тотал менше 2,5».

Всупереч розхожій думці, що всі німецькі і шотландські команди часто пробивають «верх», в даному конкретному випадку вони це навряд чи зроблять. Перша причина - стадія матчу: фінали, в принципі, рідко виходять результативними. Друга - учасники цього самого фіналу. Як показали попередні поєдинки плей-офф, і «Айнтрахт», і «Рейнджерс» вважають за краще грати в обережний футбол, і навіть коли вдається забити, вони не біжать добивати суперника, намагаючись зберегти вже завойований результат. Проте, букмекери дають вельми «солодкий» коефіцієнт на «тотал менше», ніж ми і радимо вам скористатися.

Що ще є цікавого в лінії

Вище ми поділилися своєю думкою про найнадійнішому варіанті ставки на фінал. Але, якщо вас не особливо цікавить ймовірність виграшу, або ви женіться за вищим коефіцієнтом, то ми підготували ще одну ставку. Пропонуємо заграти суху перемогу «Айнтрахта». Коефіцієнт на цю подію майже 4! Все-таки, німці справедливо фаворити, і якщо їм вдасться забити першими, то навряд чи вони дозволять «Рейнджерс» повернутися в гру. Знову ж таки, це досить авантюрний варіант. Він тільки для тих гравців, яким важливі емоції від ставки, а не кінцевий результат.

Де найкраще ставити?

Тут найпростіше. Відносно недавно на український ринок зайшла букмекерська контора Vbet. Крім високих коефіцієнтів і величезної кількості різних подій: починаючи від Англійської Прем'єр-ліги і закінчуючи ставками на Євробачення, у них на сайті існує величезна кількість акцій. Напевно, найприємніша плюшка - постійні фрібети, які навряд чи не кожен день підстерігають гравця в особистому кабінеті. Це тільки мала частина того, чим Vbet принципово відрізняється від інших компаній на ринку. Хочете дізнатися про все, переходите на сайт vbetua.com.