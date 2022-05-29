В UEFA пояснили, чому на півгодини довелося затримати початок фіналу Ліги чемпіонів
Азар дав сину Крооса випити шампанського – батько це побачив
Німець не дав розбещувати сина
13:31
Мадридський «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів. Очевидно, що команда Карло Анчелотті з розмахом святкувала цей тріумф. І не обійшлося без курйозів.
В роздягальні Лос Бланкос відбулася цікава ситуація: Еден Азар вирішив дати сину Тоні Крооса спробувати шампанського і простягнув пляшку. Батько це побачив і не дав розбещувати малого: змусив відійти і пригрозив йому вказівним пальцем:
Нагадаємо, Кроос зігнав злість на журналісті, сказавши, що в нього лайнові запитання.
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