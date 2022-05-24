«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
«Баєр» погодив з Мудриком деталі підписання контракту
Трансфер може здійснитися найближчим часом<br> <br> <br>
Михайло Мудрик / Фото - transfermarkt.comХавбек «Шахтаря» і збірної України Михайло Мудрик знаходиться в кроці від переходу в леверкузенський «Баєр».
І німецький клуб, і 21-річний футболіст бажають, щоб цей трансфер став реальністю вже найближчим часом.
Більшість деталей потенційного трансферу сторонами було погоджено. Найближчим часом цей перехід може здійснитися. Про це в Twitter повідомляє журналіст Transfermarkt Мануель Вет.
Раніше сам Мудрік виявляв бажання перебратися в «Баєр». Також повідомлялося, що німецький клуб готовий заплатити за гравця збірної України 20 мільйонів євро.
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