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«Баєр» погодив з Мудриком деталі підписання контракту

Трансфер може здійснитися найближчим часом<br> <br> <br>
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:39
«Баєр» погодив з Мудриком деталі підписання контракту
Михайло Мудрик / Фото - transfermarkt.com
Хавбек «Шахтаря» і збірної України Михайло Мудрик знаходиться в кроці від переходу в леверкузенський «Баєр».

І німецький клуб, і 21-річний футболіст бажають, щоб цей трансфер став реальністю вже найближчим часом. 

Більшість деталей потенційного трансферу сторонами було погоджено. Найближчим часом цей перехід може здійснитися. Про це в Twitter повідомляє журналіст Transfermarkt Мануель Вет.

Раніше сам Мудрік виявляв бажання перебратися в «Баєр». Також повідомлялося, що німецький клуб готовий заплатити за гравця збірної України 20 мільйонів євро.
Володимир Кириченко
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Теги

Михайло Мудрік Шахтар Донецьк Байєр

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