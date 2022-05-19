Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
Леверкузенці мають намір запропонувати українцеві 5-річний контракт
Михайло Мудрик / Фото - sport.uaЛеверкузенський «Баєр» продовжує вірити те, що йому вдасться підписати вінгера донецького «Шахтаря» Михайла Мудрика.
Як повідомляє в Twitter інсайдер Фабріціо Романо, між двома клубами ведуться переговори, пропонується п'ятирічна угода.
Переговори продовжаться в найближчі дні, щоб повністю досягти угоди.
Раніше сам Мудрик виявляв бажання перебратися в «Баєр». Також повідомлялося, що німецький клуб готовий заплатити за гравця збірної України 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що римська «Рома» зацікавлена в послугах Мудріка.
Коментарі 0