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«Барселона» не зуміла захистити титул жіночої Ліги чемпіонів. «Ліон» забив тричі за півгодини

Кубок змінив своїх власниць
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
21:58
«Барселона» не зуміла захистити титул жіночої Ліги чемпіонів. «Ліон» забив тричі за півгодини
Фото - ФК Барселона

В фіналі жіночої Ліги чемпіонів «Ліон» впевнено переграв «Барселону».

«Ткачині» вже в перші півгодини гри довели рахунок до розгромного. відрізнялися Анрі, Хегерберг і Макаріо.

Ще до перерви володарка «Золотого м'яча» Путельяс зуміла відквитати один м'яч. Однак у другому таймі її партнеркам не вдалося розвинути успіх.

«Барселона» поступилася в матчі і не зуміла захистити титул.

Ліга чемпіонів (жінки), фінал

«Барселона» - «Ліон» 1:3

голи: Путельяс, 41 - Анрі, 6, Хегерберг, 23, Макаріо, 33
Сергій Стаднюк
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Теги

Барселона (футбол) Ліон Жіноча Ліга чемпіонів UEFA жіночий футбол

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