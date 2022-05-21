«Барселона» не зуміла захистити титул жіночої Ліги чемпіонів. «Ліон» забив тричі за півгодини

Кубок змінив своїх власниць

Фото - ФК Барселона

В фіналі жіночої Ліги чемпіонів «Ліон» впевнено переграв «Барселону».

«Ткачині» вже в перші півгодини гри довели рахунок до розгромного. відрізнялися Анрі, Хегерберг і Макаріо.

Ще до перерви володарка «Золотого м'яча» Путельяс зуміла відквитати один м'яч. Однак у другому таймі її партнеркам не вдалося розвинути успіх.

«Барселона» поступилася в матчі і не зуміла захистити титул.

Ліга чемпіонів (жінки), фінал

«Барселона» - «Ліон» 1:3

Путельяс, 41 - Анрі, 6, Хегерберг, 23, Макаріо, 33