«Манчестер Юнайтед» готовий провернути трансфер 21-річного захисника «Барселони»
«Барселона» не зуміла захистити титул жіночої Ліги чемпіонів. «Ліон» забив тричі за півгодини
Кубок змінив своїх власниць
21:58
Фото - ФК Барселона
В фіналі жіночої Ліги чемпіонів «Ліон» впевнено переграв «Барселону».
«Ткачині» вже в перші півгодини гри довели рахунок до розгромного. відрізнялися Анрі, Хегерберг і Макаріо.
Ще до перерви володарка «Золотого м'яча» Путельяс зуміла відквитати один м'яч. Однак у другому таймі її партнеркам не вдалося розвинути успіх.
«Барселона» поступилася в матчі і не зуміла захистити титул.
Ліга чемпіонів (жінки), фінал
«Барселона» - «Ліон» 1:3голи: Путельяс, 41 - Анрі, 6, Хегерберг, 23, Макаріо, 33
Коментарі 0