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«Баварії» буде важко з ним прощатися. Левандовськи знову виграв «Золоту бутсу»

Поляк удруге поспіль став кращим бомбардиром Європи
Футбол Бундесліга
21:47
«Баварії» буде важко з ним прощатися. Левандовськи знову виграв «Золоту бутсу»
Роберт Левандовськи / Фото - Getty Images

Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовськи вдруге поспіль виграв «Золоту бутсу». Приз вручається кращому бомбардиру Європи з урахуванням коефіцієнта складності чемпіонату.

Поляк набрав 70 очок за 35 голів в 34 матчах. Кількість м'ячів в Бундеслізі множиться на два.

Другим став форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе (28 голів = 56 очок). Третім - Чіро Іммобіле з «Лаціо» (27 голів = 54 очка).

Раніше Левандовськи заявив, що міг уже зіграти останній матч за «Баварію». При цьому мюнхенцям вдалося зберегти іншого свого лідера - Мануеля Нойєра.

Сергій Стаднюк
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Теги

Баварія Роберт Левандовскі Кіліан Мбаппе Чіро Іммобіле

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