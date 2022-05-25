Бензема став кращим бомбардиром сезону-2021/22 чемпіонату Іспанії
Бензема: «Гравці «Ліверпуля» думають, що вони вже виграли Лігу чемпіонів»
Лідер «Реала» закликав суперника не поспішати
08:58
Форвард «Реала» Карім Бензема напередодні фіналу Ліги чемпіонів висловився про самовпевненість суперника - «Ліверпуля». нападника цитує Marca.
«Ліверпуль» занадто впевнений в собі. Може бути, вони думають, що вже виграли матч, або думають, що «Реал» вже не той, що раніше, і що вони фаворити. Салах може говорити все, що хоче »
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28-го травня.
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