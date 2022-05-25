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Бензема: «Гравці «Ліверпуля» думають, що вони вже виграли Лігу чемпіонів»

Лідер «Реала» закликав суперника не поспішати
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
08:58
Бензема: «Гравці «Ліверпуля» думають, що вони вже виграли Лігу чемпіонів»

Форвард «Реала» Карім Бензема напередодні фіналу Ліги чемпіонів висловився про самовпевненість суперника - «Ліверпуля». нападника цитує Marca.

«Ліверпуль» занадто впевнений в собі. Може бути, вони думають, що вже виграли матч, або думають, що «Реал» вже не той, що раніше, і що вони фаворити. Салах може говорити все, що хоче »

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28-го травня.

Жіночий фінал Ліги чемпіонів вже був зіграний.

Петро Приходько
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Теги

Карім Бензема Реал Мадрид (футбол) Ліверпуль

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