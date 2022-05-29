З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів
Бензема: «Найважча перемога, фортуна була на боці «Реалу»
Кращий бомбардир Ліги чемпіонів – про перемогу в турнірі
09:11
Карім Бензема / Фото - Реал Мадрид
Нападаючий «Реала» Карім Бензема поділився думками щодо перемоги в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Слова француза передає прес-служба UEFA.
Я пишаюся нашою командою. Щасливий за неї і за цей клуб. Ми знову виграли Лігу чемпіонів, і тепер летимо в Мадрид, аби відсвяткувати перемогу з нашими вболівальниками.
Це була наша найважча перемога, але ми її заслужили. Ми були краще, і удача була на нашому боці, як і кращий тренер в світі.
Нагадаємо, Бензема став кращим бомбардиром сезону в Лізі чемпіонів.
Коментарі 0