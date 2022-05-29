Бензема: «Найважча перемога, фортуна була на боці «Реалу»

Карім Бензема / Фото - Реал Мадрид

Нападаючий «Реала» Карім Бензема поділився думками щодо перемоги в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Слова француза передає прес-служба UEFA.

Це була наша найважча перемога, але ми її заслужили. Ми були краще, і удача була на нашому боці, як і кращий тренер в світі.