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Бензема став кращим бомбардиром сезону-2021/22 чемпіонату Іспанії

Форвард «Реала» 27 разів вразив ворота суперників
Футбол Прімера
09:25
Бензема став кращим бомбардиром сезону-2021/22 чемпіонату Іспанії
Карім Бензема / Фото - Twitter
Форвард «Реала» Карім Бензема став кращим бомбардиром сезону-2021/22 іспанської Ла Ліги. У 32-х матчах чемпіонату француз забив 27 голів.

Друге місце в суперечці бомбардирів зайняв Яго Аспас з «Сельти» (18 голів в 37 матчах). Третю сходинку списку розділили Вінісіус Жуніор з «Реала» і Рауль де Томас з «Еспаньола» – по 17 м'ячів.

У таблиці асистентів кращим став форвард «Барселони» Усман Дембеле – 13 гольових передач в 21 матчі. Друге місце – у Бензема (12), а позиції з 3-ї по 6-у розділили Вінісіус Жуніор, Жорді Альба ( «Барселона»), Ікер Муньяін ( «Атлетик») і Дані Парехо ( «Валенсія»), які зробили по 10 ассістів.

Нагадаємо, що чемпіоном Іспанії став «Реал», який набрав 86 очок. «Вершкові» на 13 очок випередили найближчого переслідувача – «Барселону».

34-річний Бензема наздогнав Рауля по голам за мадридський клуб.
Володимир Кириченко
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Теги

Карім Бензема Реал Мадрид (футбол)

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