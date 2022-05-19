«Бернлі» втратив перемогу над «Астон Віллою» і вже не наздожене «Евертон» Миколенка

«Іриски» не опустяться нижче 16-го місця

Фото - АПЛ

У перенесеному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги «Бернлі» на виїзді зіграв внічию з «Астон Віллою».

Борющаяся за виживання команда зуміла відкрити рахунок у найважливішій грі. Гол «в роздягальню» оформив Барнс.

Однак відразу ж після перерви підопічні Стівена Джеррарда зуміли відігратися. Буендіа приніс своїй команді нічию.

«Бернлі» наздогнав «Лідс» і відстав від «Евертона» Віталія Миколенка на чотири очки. «Іриски» виграли боротьбу за виживання, Дві що залишилися команди розіграють останній «квиток».

АПЛ, 18 тур

«Астон Вілла» - «Бернлі» 1:1

голи: Буендіа, 48 - Барнс, 45 (пен.)

«Астон Вілла»: Мартінес, Чемберс, Мінгз, Дінь, Макгінн, Буендіа, Дуглас Луїс, Ремзі (Коутіньо, 72), Чуквуемека (Траоре, 57), Кеш, Уоткінс (Інгз, 78).

«Бернлі»: Поуп, Робертс, Лонг, Тарковський, Коллінз, Тейлор, Корк, Браунхілл, Барнс (Вегорст, 71), Корне (Лоутон, 85), Макніл (Леннон, 79).

попередження: Лонг

видалення: Лоутон

