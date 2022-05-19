«Бернлі» втратив перемогу над «Астон Віллою» і вже не наздожене «Евертон» Миколенка
У перенесеному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги «Бернлі» на виїзді зіграв внічию з «Астон Віллою».
Борющаяся за виживання команда зуміла відкрити рахунок у найважливішій грі. Гол «в роздягальню» оформив Барнс.
Однак відразу ж після перерви підопічні Стівена Джеррарда зуміли відігратися. Буендіа приніс своїй команді нічию.
«Бернлі» наздогнав «Лідс» і відстав від «Евертона» Віталія Миколенка на чотири очки. «Іриски» виграли боротьбу за виживання, Дві що залишилися команди розіграють останній «квиток».
АПЛ, 18 тур
«Астон Вілла» - «Бернлі» 1:1
голи: Буендіа, 48 - Барнс, 45 (пен.)
«Астон Вілла»: Мартінес, Чемберс, Мінгз, Дінь, Макгінн, Буендіа, Дуглас Луїс, Ремзі (Коутіньо, 72), Чуквуемека (Траоре, 57), Кеш, Уоткінс (Інгз, 78).
«Бернлі»: Поуп, Робертс, Лонг, Тарковський, Коллінз, Тейлор, Корк, Браунхілл, Барнс (Вегорст, 71), Корне (Лоутон, 85), Макніл (Леннон, 79).
попередження: Лонг
видалення: Лоутон
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