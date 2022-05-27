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Бери участь в аукціоні і допомагай ВСУ!

Малиновський і Parimatch знову допомагають Україні разом
Футбол
27 травня 17:50
Бери участь в аукціоні і допомагай ВСУ!

Агов, справжні фанати футболу та ті, хто заряджені перемагати!

Маліновський і Parimatch знову допомагають Україні разом! Як і в спортивній команді є ті, хто атакують – наші в ЗСУ, є ті, хто захищають тил та боронять економічний фронт країни. І є ті, хто постійно підтримують ЗСУ. 

Parimatch Ukraine разом з Tribuna.com та Русланом Маліновським, топ-зіркою італійського футболу, проводять благодійний аукціон. Мета – гідна: зібрати кошти на ліки, бронежилети та тепловізори для наших бійців. 

Розігрують спеціальну футболку з автографом спортсмена з написом “Маріуполь” – міста незламності, військової слави та відважних захисників. 

Допомагай своїм та тисні на посилання, аби взяти участь в аукціоні. 

Нагадаємо, це вже десята серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможці аукціонів викупили попередні лоти та вже перевели кошти для допомоги Україні. Загальна сума складає 394 тис. грн.

 


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