Бєсєдін, Буяльський та Гармаш потрапили у заявку збірної України на матч з «Емполі»
близько 3 років тому
Стала відома заявка збірної України на матч з «Емполі», до якої потрапили всі гравці, які перебувають з командою в Італії.
Відзначимо, що у списку присутні Денис Гармаш, Артем Бєсєдін та Віталій Буяльський. Раніше повідомлялось, що вони не готуватимуться до матчу з Шотландією в плей-офф відбору на ЧС-2022.
Заявка збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник
Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков.
Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Данило Сікан.
17 травня підопічні Олександра Петракова зіграють з «Емполі». Початок – о 21.30.
Нагадаємо, що в Словенії залишились голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Сергій Булеца.
Напередодні захисник «Славії» та збірної України Тарас Качараба прокоментував свій приїзд до лав національної команди.
Відзначимо, що у списку присутні Денис Гармаш, Артем Бєсєдін та Віталій Буяльський. Раніше повідомлялось, що вони не готуватимуться до матчу з Шотландією в плей-офф відбору на ЧС-2022.
Заявка збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник
Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков.
Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Данило Сікан.
17 травня підопічні Олександра Петракова зіграють з «Емполі». Початок – о 21.30.
Нагадаємо, що в Словенії залишились голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Сергій Булеца.
Напередодні захисник «Славії» та збірної України Тарас Качараба прокоментував свій приїзд до лав національної команди.
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