Без Кірана Тірні. Шотландія оголосила список гравців на матч з Україною

На матч викликані 28 футболістів

Тренерський штаб збірної Шотландії визначився з футболістами, які викликані на матч плей-офф за вихід на Чемпіонат світу-2022 з Україною.



Зазначимо, що в складі немає захисника «Арсеналу» Кірана Тірні, який відновлюється після операції.

Воротарі: Зандер Кларк («Сент-Джонстон»), Крейг Гордон («Харт оф Мідлотіан»), Ліам Келлі («Мазервелл»), Девід Маршалл («Хіберніан»).

Захисники: Ліам Купер («Лідс»), Грант Хенлі («Норвіч»), Джек Хендрі («Брюгге»), Аарон Хікі («Болонья»), Скотт Маккенна («Ноттінгем Форест»), Стефен O’Доннелл («Мазервелл»), Натан Паттерсон («Евертон»), Ентоні Релстон («Селтік»), Енді Робертсон («Ліверпуль»), Джон Суттер («Рейнджерс»), Грег Тейлор («Селтік»).

Півзахисники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Льюїс Фергюсон («Абердін»), Біллі Гілмор («Челсі»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгінн («Астон Вілла»), Каллум Макгрегор («Селтік»), Скотт Мактоміней («Манчестер Юнайтед»), Девід Тернбулл («Селтік»).

Форварди: Че Адамс («Саутгемптон»), Джейкоб Браун («Стоук Сіті»), Райан Крісті («Борнмут»), Ліндон Дайкс («Куїнз Парк Рейнджерс»), Росс Стюарт («Сандерленд»).