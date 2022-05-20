Безус піде з «Гента» цього літа. Українець може підписати контракт з іншим бельгійським клубом
Безус анонсував останній матч за «Гент»
Півзахисник підтвердив, що покине бельгійський клуб
22:45
Роман Безус / Фото - ФК Гент
Півзахисник «Гента» роман Безус підтвердив, що покине клуб. Про це українець повідомив в своєму Instagram.
Час прощатися, «Баффало». Побачимося завтра.
31-річний хавбек віддав бельгійському клубу без малого 4 роки. За цей час провів 119 матчів, оформивши по 18 голів і ассистів. 21 травня відбудеться матч проти «Шарлеруа».
Повідомлялося, що Безус перейде в «Зюльте-Варегем».
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