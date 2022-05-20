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Безус анонсував останній матч за «Гент»

Півзахисник підтвердив, що покине бельгійський клуб
Футбол Українські легіонери
22:45
Безус анонсував останній матч за «Гент»
Роман Безус / Фото - ФК Гент

Півзахисник «Гента» роман Безус підтвердив, що покине клуб. Про це українець повідомив в своєму Instagram.

Час прощатися, «Баффало». Побачимося завтра.

31-річний хавбек віддав бельгійському клубу без малого 4 роки. За цей час провів 119 матчів, оформивши по 18 голів і ассистів. 21 травня відбудеться матч проти «Шарлеруа».

Повідомлялося, що Безус перейде в «Зюльте-Варегем».

Сергій Стаднюк
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Роман Безус Гент

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