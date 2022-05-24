Українець Бондар провів дебютну процедуру зважування в UFC. Українець вклався в ліміт дивізіону
Бондар: «Готуємося до одного з найважливіших матчів в нашому житті»
Захисник збірної України розповів про підготовку до поєдинку з Шотландією
16:39
Валерій Бондарь / Фото - УАФЗахисник збірної України Валерій Бондар в інтерв'ю прес-службі УАФ прокоментував підготовчий процес до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 з командою Шотландії.
«Тренувальний процес проходить дуже добре. Я б сказав, що він не дуже тактовний, присутні і фізичні моменти. Готуємося до одного з найважливіших матчів в нашому житті».
«Під час першої частини збору у нас було по два тренування. Зараз ми можемо ходити в зал в першій половині дня, а ввечері проходять тренування. Звичайно, кожен день у нас різні заняття. Вже відчуваємо хороші фізичні кондиції».
«Втоми зовсім немає, тому що ми знаходимося в національній збірній. Ми знаємо, для чого тут зібралися, для чого все це робимо і тренуємося».
Матч Шотландія – Україна запланований на 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє з Уельсом за путівку на чемпіонат світу-2022.
Напередодні Руслан Малиновський поділився емоціями після свого прибуття в табір команди.
Коментарі 0