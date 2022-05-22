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Божевільна розв'язка сезону в АПЛ: «золотий» асист Зінченко, інтрига до останніх секунд

«Манчестер Сіті» став чемпіоном Англії
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:58
Божевільна розв'язка сезону в АПЛ: «золотий» асист Зінченко, інтрига до останніх секунд

У заключному 38-му турі АПЛ нас чекала чемпіонська розв'язка. Титул розігрували «Манчестер Сіті» і «Ліверпуль» в двох паралельних матчах.

«Манчестер Сіті», до середини другого тайму горів 0: 2 «Астон Віллі» в рідних стінах і, здавалося, може втратити чемпіонство. Але в паралельному матчі «Ліверпуль» ні на мить не піднявся на першу сходинку, адже команда Клоппа теж не перемагала «Вулверхемптон» до 84-ї хвилини.

Золоті голи для «Манчестер Сіті» були забиті зп 5 хвилин: дубль Гюндогана і гол Родрі. Відзначимо, що на останнього гольовий пас зробив український латераль Олександр Зінченко. «Горожани» таки святкують тріумф, вони дотиснули цей матч.

«Манчестер Сіті» - «Астон Вілла» 3: 2

голи: Гюндоган, 76, 81, Родрі, 78 - Кеш, 37, Коутіньо, 69

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Стоунз, Фернандіньо (Зінченко, 46), Лапорт, Жоау Канселье, де Брюйне, Бернарду Сілва (Гюндоган, 68), Родрі, Фоден, Марез (Стерлінг, 56), Габріел Жезус.

«Астон Вілла»: Ольсен, Чемберс, Мінгз, Дінь, Коутіньо (Накамба, 72), Макгінн, Буендіа (Янг, 88), Дуглас Луїс, Ремзі (Інгз, 83), Кеш, Уоткінс.

попередження: Мінгз (49), Накамба (87).

В цей час «Ліверпуль» проводив свій матч проти «Вулверхемптона» і також пропустив першим. команда Юргена Клоппа на 84-й хвилині таки вийшла вперед, але тоді вже і «Сіті» був попереду - хоч на хвилину побувати на першому місці «мерсісайдцам» не вдалося.

«Ліверпуль» - «Вулверхемптон» 3: 1

голи: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 - Нема, 3

«Ліверпуль»: Аліссон, Александер-Арнолд, Матіп, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тіаго Алькантара (Мілнер, 46), Кейта (Фірміно, 70), Мане, Діогу Жота (Салах, 58), Діас.

«Вулверхемптон»: Жозе Са (Радді, 46), Кастро, Болі, Коуді, Гомеш, Аіт-Нурі, Дендонкер (Трінкау, 90), Моутінью, Рубен Невеш, Хіменес, Нема (Хван Хі Чхан, 22).

попередження: Матіп (46).

У підсумку, «Манчестер Сіті» став чемпіоном Англії в сезоні 2021/22!

Петро Приходько
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Теги

Манчестер Сіті Олександр Зінченко Ліверпуль

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