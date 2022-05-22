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«Брюгге» Соболя виграв чемпіонат, випередивши сенсаційного новачка на 4 очки після програної «регулярки»

Команда українця зробила солідний камбек у плей-офф
Футбол Українські легіонери
21:25
«Брюгге» Соболя виграв чемпіонат, випередивши сенсаційного новачка на 4 очки після програної «регулярки»
Фото - Брюгге

В заключному турі плей-офф бельгійської Ліги Жупіле «Брюгге» на своєму полі зіграв унічию з «Андерлехтом». «Сент-Жиллуа» поступився «Антверпена».

Першим закінчився матч сенсаційного новачка вищого дивізіону. Він став невдалим для команди. Все вирішив єдиний гол Фрая.

«Брюгге» ж вів в рахунку з першого тайму після м'яча Сков Ольсена. Проте автогол Хендрі позбавив перемоги.

Захисник Едуард Соболь весь матч провів на лавці запасних. Ще один українець Богдан Михайличенко вийшов на заміну на другий тайм. У його пасиві попередження.

Раніше «Сент-Жиллуа» з триочковим відривом виграв перший етап чемпіонату. Але через шість матчів плей-офф відстав від «Брюгге» на чотири пункти, втративши титул.

Чемпіонат Бельгії, 23 тур

«Брюгге» - «Андерлехт» 1:1

Голи: Сков Ольсен, 39 - Хендрі, 87 (автогол)

«Брюгге»: Міньоле (Ламменс, 73), Нсокі (Сілла, 85), Мехеле, Хендрі, Одоі, Сков Ольсен (Рікка, 46), Буханан, Ванакен, Де Кетелар, Нуса (Вормер, 61), Ланг (Адамян, 85).

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Садки, Делькруа, Худт, Гомес (Міхайліченко, 46), Кана (Аіт Ель Хадж, 83), Каллен, Версарен (Арнстад, 73), Амузу (Дюранвілль, 82), Куаме, Зіркзее (Рафаелов, 73).

Попередження: Вормер, Буханан - Худт, Михайличенко

«Юніон Сент-Жиллуа» - «Антверпен» 0:1

Гол: Фрай, 71
Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Брюгге чемпіонат Бельгії Едуард Соболь Богдан Михайличенко Андерлехт Юніон Сент-Жиллуа

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