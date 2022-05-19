«Челсі» не зумів обіграти «Лестер», але завоював «бронзу» АПЛ

«Тоттенгем» відстав на три очки перед останнім туром, поступаючись по особистим зустрічам

Фото - АПЛ

У перенесеному матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги «Челсі» в рідних стінах зіграв внічию з «Лестером».

У першому таймі команди обмінялися голами. На точний удар Меддісона відповів Алонсо.

«Сині» продовжили тиск після перерви. Але глядачам не пощастило побачити більше забитих м'ячів.

«Челсі» випередив «Тоттенгем» в турнірній таблиці на три очки за тур до фінішу. Таким чином, «шпори» не можуть наздогнати конкурента за «бронзу» з особистих зустрічей.

АПЛ, 27 тур

«Челсі» - «Лестер» 1: 1

Голи: Алонсо, 34 - Медісон, 6

«Челсі»: Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Рюдігер, Чалоба, Алонсо, Жоржіньо, Канте (Лофтус-Чик, 72), Зіеш, Пулішіч (Аспілікуета, 72), Лукаку (Хавертц, 78).

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Еванс, Амарті, Фофана, Томас, Менді, Медісон, Дьюзбері-Холл, Варді (Перес, 78), Іхеаначо (Барнс, 63).

попередження: Канте, Лукаку, Рюдігер, Жоржіньо - Еванс

