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«Челсі» завершив сезон на мажорній ноті, вирвавши перемогу над «Уотфордом»

«Сині» завоювали бронзові медалі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
20:27
«Челсі» завершив сезон на мажорній ноті, вирвавши перемогу над «Уотфордом»
Фото - Челси

В заключному турі англійської Прем'єр-ліги «Челсі» в рідних стінах переграв «Уотфорд».

Матч не ніс турнірного значення для «синіх». Вони завоювали «бронзу» ще в минулій зустрічі.

але підопічні Томаса Тухеля не збиралися робити поблажок супернику, швидко відкривши рахунок. Відповідь на гол Хавертца пішов аж в кінці гри. Але Барклі вирвав перемогу для господарів.

«Челсі» з відставанням в 18 очок від другого «Ліверпуля» завершив сезон третім.

АПЛ, 38 тур

«Челсі» - «Уотфорд» 2: 1

голи: Хавертц, 11, Барклі, 90 - Гослінг, 87

«Челсі»: Менді, Джеймс, Аспілікуета, Тіаго Сілва, Рюдігер (Барклі, 66), Кенеді (Сарр, 59), Сауль, Канті, Зіеш, Маунт (Чилуелл, 89), Хавертц.

«Уотфорд»: Бахманн, Феменія, Кабаселі, Самір, Камара (Мазіна, 78), Сіссоко, Клеверлі, Кайембе (Гослінг, 82), Сема, Кінг (Ернандес, 72), Жоао Педро.
Сергій Стаднюк
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