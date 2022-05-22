«Челсі» завершив сезон на мажорній ноті, вирвавши перемогу над «Уотфордом»

«Сині» завоювали бронзові медалі

Фото - Челси

В заключному турі англійської Прем'єр-ліги «Челсі» в рідних стінах переграв «Уотфорд».

Матч не ніс турнірного значення для «синіх». Вони завоювали «бронзу» ще в минулій зустрічі.

але підопічні Томаса Тухеля не збиралися робити поблажок супернику, швидко відкривши рахунок. Відповідь на гол Хавертца пішов аж в кінці гри. Але Барклі вирвав перемогу для господарів.

«Челсі» з відставанням в 18 очок від другого «Ліверпуля» завершив сезон третім.

АПЛ, 38 тур

«Челсі» - «Уотфорд» 2: 1

голи: Хавертц, 11, Барклі, 90 - Гослінг, 87

«Челсі»: Менді, Джеймс, Аспілікуета, Тіаго Сілва, Рюдігер (Барклі, 66), Кенеді (Сарр, 59), Сауль, Канті, Зіеш, Маунт (Чилуелл, 89), Хавертц.

Бахманн, Феменія, Кабаселі, Самір, Камара (Мазіна, 78), Сіссоко, Клеверлі, Кайембе (Гослінг, 82), Сема, Кінг (Ернандес, 72), Жоао Педро.