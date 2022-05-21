Гвардіола погодився на матч «Динамо» – «Манчестер Сіті», але не найближчим часом
Де Брюйне вдруге став кращим гравцем сезону в АПЛ
В організації вручили нагороду за тур до фінішу
Кевін де Брюйне / Фото - Манчестер Сіті
Півзахисник «Манчестер Сіті» Кевін де Брюйне визнаний кращим гравцем сезону в англійської Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба організації.
У поточній кампанії на рахунку бельгійця 15 голів і 7 результативних передач в 29 матчах. Відзначається, що хавбек виграв дану нагороду вже вдруге.
Ladies and gentlemen, your two-time @ easports Player of the Season...- Premier League (@ premierleague) May 21, 2022
Kevin De Bruyne# PLAwards | @ ManCity | @ DeBruyneKev pic.twitter.com/18YOgieeky
Раніше стали відомі зарплата і тривалість контракту нового партнера де Брюйне по «Манчестер Сіті» Ерлінга Голанда.
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