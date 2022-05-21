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Де Брюйне вдруге став кращим гравцем сезону в АПЛ

В організації вручили нагороду за тур до фінішу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:38
Де Брюйне вдруге став кращим гравцем сезону в АПЛ
Кевін де Брюйне / Фото - Манчестер Сіті

Півзахисник «Манчестер Сіті» Кевін де Брюйне визнаний кращим гравцем сезону в англійської Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба організації.

У поточній кампанії на рахунку бельгійця 15 голів і 7 результативних передач в 29 матчах. Відзначається, що хавбек виграв дану нагороду вже вдруге.

Раніше стали відомі зарплата і тривалість контракту нового партнера де Брюйне по «Манчестер Сіті» Ерлінга Голанда

Сергій Стаднюк
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Кевін Де Брюйне Манчестер Сіті

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