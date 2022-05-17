Ді Марія може підписати з «Ювентусом» однорічний контракт з солідною зарплатою
близько 3 років тому
Аргентинський півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія найближчим часом може стати гравцем «Ювентуса».
Як повідомляє в Twitter Ніколо Скіра, перемовини знаходяться на завершальній стадії. На наступному тижні очікується зустріч сторін для досягнення всіх домовленостей.
Туринці підготували для 34-річного гравця однорічний контракт з зарплатою у 7 мільйонів євро, як того хотів Анхель. В угоді може бути прописана опція продовження контракту на ще один сезон.
Нагдаємо, Ді Марія покине ПСЖ влітку на правах вільного агента.
Напередодні «Ювентус» у матчі 37-го туру Серії А втратив перемогу в матчі з «Лаціо» (2:2).
Як повідомляє в Twitter Ніколо Скіра, перемовини знаходяться на завершальній стадії. На наступному тижні очікується зустріч сторін для досягнення всіх домовленостей.
Туринці підготували для 34-річного гравця однорічний контракт з зарплатою у 7 мільйонів євро, як того хотів Анхель. В угоді може бути прописана опція продовження контракту на ще один сезон.
Нагдаємо, Ді Марія покине ПСЖ влітку на правах вільного агента.
Напередодні «Ювентус» у матчі 37-го туру Серії А втратив перемогу в матчі з «Лаціо» (2:2).
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