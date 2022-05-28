«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном

Про таке бажання повідомив виконавчий директор команди Андрій Русол

Виконавчий директор «Дніпра-1» Андрій Русол повідомив про те, що дніпровська команда хотіла б проводити наступний сезон УПЛ за кордоном.

«Наші мотиви полягають у тому, що у нас велика кількість легіонерів в команді. І я сумніваюся, що вони захочуть продовжувати грати в нашій команді, в країні, де йде війна, тому це велике питання, чи повернуться вони. І відразу це впливає на рівень команди, взагалі на рівень чемпіонату. Я думаю, що ми зробимо кілька кроків назад в плані якості, якщо ми вирішимо грати в Україні. У будь-якому випадку, ми приймемо рішення ліги. Якщо скажуть грати тут, ми будемо підлаштовуватися під нову реальність, створювати команду виключно з наших гравців і грати в Україні ».

Раніше була інформація, що українська влада прийняла рішення провести наступний сезон УПЛ в Україні.