«До нескінченності люблячий Україну». Суркіс описав померлого першого президента Кравчука

Колишній віце-президент UEFA Григорій Суркіс висловився про першого президента України Леоніда Кравчука, який пішов з життя. Його цитує видання Telegraf.

Леоніда Макаровича я знаю з 1992 року. Був з ним в США. Багато років Леонід Макарович працював зі мною в суспільстві Україна - Китай. Був почесним президентом товариства, главою опікунської ради «Динамо» Київ. Багато часу він приділяв розвитку спорту в Україні. Це людина, на якого потрібно рівнятися. Низький йому уклін і подяку за те, що він зробив для нашої країни.

Він переніс операцію на серці. Це було в червні минулого року. Було багато наслідків після цієї операції. Останні 6 місяців він перебував в Мюнхені ».