«Динамо» було, є і буде завжди». Суркіс привітав київський клуб з ювілеєм
«До нескінченності люблячий Україну». Суркіс описав померлого першого президента Кравчука
Сьогодні відбулася церемонія прощання з політиком
Колишній віце-президент UEFA Григорій Суркіс висловився про першого президента України Леоніда Кравчука, який пішов з життя. Його цитує видання Telegraf.
«Мудрий, мужній, сміливий, люблячий до нескінченності України. Думаю, всі ми повинні подякувати людини, який більше 30 років тому зробив все, щоб Україна була вільною і могла вибрати свій шлях розвитку.
Леоніда Макаровича я знаю з 1992 року. Був з ним в США. Багато років Леонід Макарович працював зі мною в суспільстві Україна - Китай. Був почесним президентом товариства, главою опікунської ради «Динамо» Київ. Багато часу він приділяв розвитку спорту в Україні. Це людина, на якого потрібно рівнятися. Низький йому уклін і подяку за те, що він зробив для нашої країни.
Він переніс операцію на серці. Це було в червні минулого року. Було багато наслідків після цієї операції. Останні 6 місяців він перебував в Мюнхені ».
Раніше Суркіс був затриманий на українсько-польському кордоні.