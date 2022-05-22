«Фіорентина» позбавила «Аталанту» Малиновського єврокубків. «Лаціо» закінчив сезон у топ- 5
До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
Ще один легіонер відтепер в розпорядженні Петракова
21:51
Руслан Маліновський / Фото - Getty Images
Півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський прибув в розташування збірної України. Відповідне фото опубліковано в твіттер Zorya Londonsk.
Хавбек не брав участі в матчі проти «Емполі» (0: 1). Проте, приїхав в табір «синьо-жовтих» він тільки після завершення сезону «Аталанти».
Раніше повідомлялося, що до збірної повинен приєднатися також півзахисник «Бордо» Данило Ігнатенко.
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