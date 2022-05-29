Хавбек «Реала» – про фінал ЛЧ: «Непроста гра, але Куртуа був неймовірним»
Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Бельгієць виграв Лігу чемпіонів з «Реалом»
18:43
воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарімма висловився про гру голкіпера «Реала» Тібо Куртуа у фіналі Ліги чемпіонів. його цитує Marca.
«Вчора я бачив матч, і він зіграв неймовірний матч, він покинув« Реал »в грі до кінця.
Ми могли грати в фіналі, але, на жаль, футбол. Сьогодні Куртуа - це найкращий воротар Європи ».
Нагадаємо, Куртуа був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів.
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