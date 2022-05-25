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Стронгмен. Кубок України

Довбік готовий замінити чемпіона Європи в клубі Серії А

«Торіно» цікавиться українським форвардом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:14
Довбік готовий замінити чемпіона Європи в клубі Серії А

Український форвард артем Довбік цікавий «Торіно», повідомляє AreaNapoli.it.

За інформацією джерела, українець вже побував в Турині і погодив деталі особистого контракту з італійським клубом.

«Торіно» бачить в Довбіке заміну чемпіону Європи в складі збірної Італії Андреа Белотті, Який готується до зміни клубу.

Зараз Довбік знаходиться в розташуванні збірної України і готується до матчу з Шотландією, який відбудеться 1 -го червня.


Петро Приходько
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Артем Довбік СК Дніпро-1 Торіно

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