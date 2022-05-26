Довбик близький до переходу в «Торіно». Стало відомо, скільки за нього готові заплатити

«Дніпро-1» отримає лише 50% від цієї суми

Нападник «Дніпра-1» Артем Довбик близький до переходу в «Торіно». Про це повідомляє Ігор Бурбас.

За його інформацією клуб Серії А готовий заплатити за форварда 12-15 мільйонів євро. Половина цієї суми дістанеться «Дніпру-1», а інші 50% підуть «Мідтьюлланду». Контракт буде укладено на чотири роки.

Важлива деталь цього переходу – в ньому зацікавлений головний тренер команди Іван Юрич. Він розпитував про Довбика у свого співвітчизника Ігора Йовічевіча.

Наразі Довбик перебуває в стані збірної України. Вона готується до зустрічі з Шотландією у відборі на чемпіонат світу-2022.