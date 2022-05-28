Два лідера «Ліверпуля» готові зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, незважаючи на нещодавні травми

Юрген Клопп повідомив, що обидва проводили повноцінні тренування

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп на прес-конференції перед фіналом Ліги чемпіонів проти «Реала» повідомив, що Тьяго Алькантара і Фабіньо будуть доступні на цю зустріч:

«Все виглядає добре для обидвох. Фабіньо тренується нормально. Тьяго ж тренувався з командою за два дні до фіналу і за день, будемо відштовхуватися від цього».

Фабіньо не грав з 10 березня, коли отримав м’язове пошкодження у грі з «Астон Віллою». В свою чергу, Алькантара травмувався в заключному матчі АПЛ проти «Вулвергемптона»,

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