Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився

Олександр Зінченко і Андрій Лунін доклалися до великих перемог

Без врахування плей-офф за підвищення у класі у Франції і Іспанії, європейський футбольний сезон добіг свого кінця.

І найголовніший його підсумок для українських уболівальників – це два фото: кубку чемпіонів Англії і переможця Ліги чемпіонів. Два найбільш престижні трофеї Європи виграли Олександр Зінченко і Андрій Лунін – і огорнули трофеї у прапор своєї батьківщини: