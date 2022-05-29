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Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився

Олександр Зінченко і Андрій Лунін доклалися до великих перемог
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:39
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився

Без врахування плей-офф за підвищення у класі у Франції і Іспанії, європейський футбольний сезон добіг свого кінця.

І найголовніший його підсумок для українських уболівальників – це два фото: кубку чемпіонів Англії і переможця Ліги чемпіонів. Два найбільш престижні трофеї Європи виграли Олександр Зінченко і Андрій Лунін – і огорнули трофеї у прапор своєї батьківщини:

Лунін прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів і її важливість для України.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Зінченко Андрій Лунін

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