Двоє гравців збірної України пропустять матч проти Шотландії - джерело
близько 3 років тому
Півзахисник «Динамо» Сергій Булеца і захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов пропустять матч проти Шотландії в відборі на ЧС-2022.
Ані Кривцов, ані Булеца не встигнуть відновитися до 1 червня.
Кривцов продовжує заліковувати пошкодження, отримане ще в минулому році. А Булеца пошкодив зв'язки гомілкостопа на одному з тренувань збірної України.
Матч Шотландія - Україна відбудеться 1-го червня.
Сьогодні збірна України проведе гру проти «Емполі» в Італії в рамках підготовки до Шотландії. Початок - о 21:30.
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