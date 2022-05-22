«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»

Андрій Ярмоленко / Фото - Instagram футболіста

Вінгер Андрій Ярмоленко в своєму Instagram попрощався з «Вест Гемом».

Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!

Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!