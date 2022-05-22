Українці в останньому турі АПЛ: Зінченко - чемпіон, останній матч Ярмоленко, Миколенко врятувався від ганьби
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
Вінгер зазначив, що тепер зосереджений на збірній України
Андрій Ярмоленко / Фото - Instagram футболіста
Вінгер Андрій Ярмоленко в своєму Instagram попрощався з «Вест Гемом».
Настав час подякувати «Вест Гему» і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам.
Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!
Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!
Ярмоленко провів десять хвилин в останньому матчі за клуб, але не врятував «Вест Гем» від поразки «Брайтону» (1: 3).
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