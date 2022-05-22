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«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»

Вінгер зазначив, що тепер зосереджений на збірній України
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:38
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
Андрій Ярмоленко / Фото - Instagram футболіста

Вінгер Андрій Ярмоленко в своєму Instagram попрощався з «Вест Гемом».

Настав час подякувати «Вест Гему» і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам.  

Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!

Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати!  Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!

Ярмоленко провів десять хвилин в останньому матчі за клуб, але не врятував «Вест Гем» від поразки «Брайтону» (1: 3).

Сергій Стаднюк
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Андрій Ярмоленко Вест Хем

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