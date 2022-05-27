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Дикий: «В УПЛ буде тимчасовий регламент, як в період коронавірусу»

Виконавчий директор ліги – про формат нового сезону чемпіонату України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:16
Дикий: «В УПЛ буде тимчасовий регламент, як в період коронавірусу»
Євген Дикий / Фото - Facebook
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підвів підсумки Загальних зборів представників клубів чемпіонату України.

Якщо чемпіонат буде проводитися на території України, як відпрацювати механізм з повітряними тривогами і іншими нюансами воєнного часу?

«Якщо буде прийнято таке рішення, то, як показав період повені, буде зроблений тимчасовий окремий регламент, який передбачає всі вимоги. Він обов'язково буде узгоджений з усіма місцевими військовими адміністраціями. Тобто, має бути багато роботи, якщо саме на варіанті гри в Україні зупиняться клуби. Але це найменше, що ми можемо зробити для підтримки наших хлопців, які знаходяться на передовій. Якщо ми можемо таким чином їх підтримати і це буде нести якісь позитивні емоції, це буде дуже добре».


Якщо в Україні, територіально розглядалося який-небудь варіант для більшості матчів?

«Так, обговорювалося, але знову ж кожен день змінюється ситуація. І коли будемо безпосередньо розмовляти з державними органами, тоді і будемо приймати рішення».


Гранична дата початку чемпіонату вже є?

«Розглядався варіант початку в серпні або пізніше вересня поточного року».


Закордонна локація, яка розглядалася – Польща, Туреччина?

«Інші не розглядалися, тому що ці дві найбільш сприятливі в плані локації».


Що попереду – збір, анкетування, голосування?

«Зараз в найближчі дні клуби відправлять свої пропозиції, після чого ми їх все узгодимо, також остаточно визначимо локацію, де буде проходити чемпіонат. Паралельно буде запропонований календар, який буде узгоджений між усіма клубами і формат проведення турніру. Після чого все остаточно буде затверджено».


Нагадаємо, формат наступного розіграшу УПЛ буде збережений.
Володимир Кириченко
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