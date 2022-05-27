Формат сезону-2022/23 УПЛ буде збережений. За «Десною» та «Маріуполем» закріпилися місця в еліті
Дикий: «В УПЛ буде тимчасовий регламент, як в період коронавірусу»
Виконавчий директор ліги – про формат нового сезону чемпіонату України
Євген Дикий / Фото - FacebookВиконавчий директор УПЛ Євген Дикий підвів підсумки Загальних зборів представників клубів чемпіонату України.
Якщо чемпіонат буде проводитися на території України, як відпрацювати механізм з повітряними тривогами і іншими нюансами воєнного часу?
«Якщо буде прийнято таке рішення, то, як показав період повені, буде зроблений тимчасовий окремий регламент, який передбачає всі вимоги. Він обов'язково буде узгоджений з усіма місцевими військовими адміністраціями. Тобто, має бути багато роботи, якщо саме на варіанті гри в Україні зупиняться клуби. Але це найменше, що ми можемо зробити для підтримки наших хлопців, які знаходяться на передовій. Якщо ми можемо таким чином їх підтримати і це буде нести якісь позитивні емоції, це буде дуже добре».
Якщо в Україні, територіально розглядалося який-небудь варіант для більшості матчів?
«Так, обговорювалося, але знову ж кожен день змінюється ситуація. І коли будемо безпосередньо розмовляти з державними органами, тоді і будемо приймати рішення».
Гранична дата початку чемпіонату вже є?
«Розглядався варіант початку в серпні або пізніше вересня поточного року».
Закордонна локація, яка розглядалася – Польща, Туреччина?
«Інші не розглядалися, тому що ці дві найбільш сприятливі в плані локації».
Що попереду – збір, анкетування, голосування?
«Зараз в найближчі дні клуби відправлять свої пропозиції, після чого ми їх все узгодимо, також остаточно визначимо локацію, де буде проходити чемпіонат. Паралельно буде запропонований календар, який буде узгоджений між усіма клубами і формат проведення турніру. Після чого все остаточно буде затверджено».
Нагадаємо, формат наступного розіграшу УПЛ буде збережений.
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